Anne karnındaki müdahale ayrık omurgalı bebeğin sağlıklı doğmasını sağladı

Anne karnında "ayrık omurga" (spina bifida) tanısı konulan bebek, İzmir Şehir Hastanesi'nde gebeliğin 24. haftasında gerçekleştirilen fetal cerrahi operasyonun ardından sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Buca ilçesinde yaşayan Güneş ve Hüseyin Aydın çiftinin bebeğinde, gebeliğin 18. haftasında yapılan tarama ultrasonunda spina bifida tespit edildi. Bunun üzerine anne adayı, ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile beyin ve sinir cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

Gebeliğin 24. haftasında yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasındaki açıklık onarıldı. Operasyonun ardından gebelik yakından takip edildi.

Bebek Ömer Asaf, 26 Haziran'da gebeliğin 30. haftasında yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anne Güneş Aydın, AA muhabirine tanıyı ilk öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ancak doktorlarının desteğiyle ameliyatı kabul ettiğini belirtti.

Riskli bir süreç geçirdiklerini ifade eden Aydın, "Eşim ısrarcı oldu. Ameliyatı kabul ettim. İyi ki de etmişim. Şu an ayakları kıpırdıyor. Doktorlar 'her şey yolunda gidiyor' dedi. Bu süreçte çok korktum. Riskli bir ameliyattı. Riski kadar güzel haberler alacağımızı da söylediler. Çok şükür ki haberleri aldık. Bebeğim de iyi ben de iyiyim. Çok güzel şeyler hissediyorum. İçim kıpır kıpır. Her gün güzel haberler alıyorum. Kucağıma alınca, kelebekler gibi uçuyorum. Çok şükür sağlıklı bir evladım var." dedi.

"Erken tanı ve zamanında müdahale önemli"

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yaprak Üstün, spina bifidanın doğuştan görülen merkezi sinir sistemi anomalilerinden biri olduğunu belirterek, tedavi edilmediğinde yürüme güçlüğü ile bağırsak ve mesane fonksiyonlarında bozukluklara yol açabildiğini söyledi.

Fetal cerrahi uygulamalarında erken tanının kritik önem taşıdığını vurgulayan Üstün, şunları kaydetti:

"İzmir Şehir Hastanesi'nde ekibimizle birlikte bu özellikli ameliyatı gerçekleştirdik. Bu konuda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de bir merkez olma hedefini taşıyoruz. Bu ameliyatları 19'uncu ve 26'ncı gebelik haftalarında planlıyoruz. Bu haftadan sonra ameliyatın başarısı azalıyor. Erken tanı ve zamanında müdahale önemli. Annenin rahmine bir kesi yapıldıktan sonra bebeğin anomali kısmı yaklaştırılıyor daha sonra beyin cerrahi ekibine teslim ediliyor. Deride ve omurgadaki açıklığı onararak tekrar hastayı kadın doğum ekibine teslim ediyor. Kadın doğum hekimleri de rahmi kapattıktan sonra anneyi takibe başlıyor. Ameliyattan sonra sağlıklı, ayakları oynatan bebekleri annelerine teslim ediyoruz."

Perinatoloji Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Atalay Ekin de multidisipliner ekip çalışmasının başarıda önemli rol oynadığını belirterek, fetal cerrahinin spina bifidalı bebeklerde doğum öncesi tedavi imkanı sunduğunu söyledi.

Ameliyata katılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Türk ise anne karnında gerçekleştirilen cerrahinin, doğum sonrasında yapılan müdahalelere kıyasla iyileşme sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hakan Gölbaşı da operasyonun ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun olumlu seyrettiğini kaydetti.