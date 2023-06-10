Ankara Elmadağ'da Fabrika Patlaması: 5 Ölü

'İLK AMBULANSIMIZ 9 DAKİKA SONRA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Ankara Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun" ifadelerini kullandı.