Ankara Elmadağ'da Fabrika Patlaması: 5 Ölü
Sağlık Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine ilk ambulansın 9 dakika sonra ulaştığı belirtildi.
'İLK AMBULANSIMIZ 9 DAKİKA SONRA ULAŞTI'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Ankara Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık