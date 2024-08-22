Üye Girişi
Haberler

Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da maymun çiçeği hastalığına yakalandığından şüphelenilen kişilerin karantina altına alındığı iddia edildi. Paniğe neden olan bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklaması şu şekilde: "Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINSIN"

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Monkeypox Karantina Ankara Sağlık Yaşam Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

tertip kirtasiye:

Atom bombası atılmış gibi manşet yemez artık...

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Ankara'da maymun çiçeği görüldü! Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü kaç kişide görüldü? St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları, 22 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi! HAVA DURUMU! 22 Ağustos İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yurt genelinde hava sıcaklığı değişiyor! 2024 Üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor? E-kayıt ne zaman, nereden yapılıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2024! CANLI DÖVİZ KURU 22 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Emirhan Topçu kimdir? Emirhan Topçu kaç yaşında, nereli? Emirhan Topçu hayatı ve kariyeri... 2024 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları hangi tarihte, nerede açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 22 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 3. Sezon ne zaman başlayacak? 23 Ağustos Cuma Yalı Çapkını var mı? Türkiye'de mesai saatleri değişti mi? 2024 mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? 21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! Kırtasiye ürünleri! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681 AJET KAMPANYASI: AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır? Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını son durum nedir?
title