Ankara'da Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara'da Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı
Haber Videosu

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolüne imza attı. Bu protokol ile hizmet kalitesinin artırılması ve eğitimli refakatçilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolü

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolüne imza attı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında engelli ve yaşlı bireylere bakım veren kişilerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir iş birliğine imza atıldı. Taraflar arasında imzalanan 'Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi' protokolü, refakat hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi ve bu alanda eğitimli insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İmzalanan protokol ile engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir nitelikte olması hedefleniyor. Protokolün imza törenine, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve diğer yetkililer katıldı.

"İmzalanan proje yaşlılarımıza refakat edecek"

Bu projenin yaşlılara yönelik kolaylıklar sağladığını ve onlara refakat edeceğini belirten Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Ankara'daki kıymetli projeler üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları sahada uygulamaya koyuyoruz. Bugünkü projeyi imza altına alacağımız çalışma protokolüyle beraber özellikle yaşlılarımıza refakat edecek onların hasta refakatlerini gerçekleştirecek. Gerek yakınları olsun gerekse üçüncü kişiler olsun onların eğitimini burada bu protokolle vermeye başlayacağız. Gerçekten biliyorsunuz son yıllarda beraber hem dünyada hem de Türkiye'de hızla yaşlanıyoruz. Yaşlılıkla beraber kronik hastalık yükümüz bir taraftan artıyor. Bu kronik hastalık yükleriyle beraber de bağımlılıklarımız ortaya çıkıyor. Hastaların özellikle kendi işlerini, kendi başına yerleştiremediği, günlük aktivitelerini tek başına gerçekleştiremediği durumlarda, onların mutlaka bir refakatçi ihtiyacı oluyor. Bu gerek hastanede gerekse kendi evlerinde, kendi bulunduğu yerlerde ihtiyaçlar karşımıza çıkabiliyor. Şu anda bizim imza altına alacağımız protokolle beraber daha profesyonel bir şekilde özellikle refakatçi eğitimi, yaşlı hastalara veya hem yaşlılara hem hastalara bir yaş grubundan bağımsız olarak refakatçi eğitimi planlanmış oluyor" diye konuştu.

"Bu proje Ankara'nın marka değerini artıracak"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile İmzalanan protokolün Ankara'nın marka değerini güçlendireceğini belirten Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise, "Bu plan Ankara'nın marka derini artıracak çok önemli faaliyetleri içeriyor. Ankara'yı özellikle istihdam alanında getirmek istediğimiz noktada planın önemli hususlarından, maddelerinden bir tanesi olacak. İhtiyaçlar var, sorunlar var. Özellikle bölge planında da yer aldığı şekilde bu sorunları çözmeye yönelik adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan etmesiyle birlikte özellikle aile yönünün sağlanması ve bu konuda yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Engelli ve yaşlı refakat eğitimini yine Ankara'mızın en güzide kurumlarından bir tanesi olan İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçiriyoruz. İlk etapta 50 kursiyere eğitim vereceğiz. Daha sonra bu sayıyı arttırıp farklı alanlarda da İl Sağlık Müdürlüğü'nüzle yapacağımız iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Sağlık
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

Savaş bitiyor mu? İran masaya oturmak için İsrail'e tek bir şart sundu
Savaş devam ederken İsrail'in öldürdük dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.