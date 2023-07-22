Ankara'da 21 STK 'Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele' platformunu kurdu

Ankara'da hekimler ve sağlık çalışanlarını temsil eden 21 sivil toplum kuruluşu (STK) 'Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele' (SABİM) platformunu kurdu. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sendikalı olmasının önemine değinildi ve özlük haklarının korunması hedeflendiği belirtildi.

ANKARA'da hekimler ve sağlık çalışanlarını temsil eden 21 sivil toplum kuruluşu (STK) etki alanlarını genişletmek ve ortak eylemsellikte buluşmak için 'Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele' (SABİM) platformunu kurdu.

Hekimler ve sağlık çalışanlarını temsil eden 21 STK ile SABİM platformunu kurdu. Hekim Birliği Sendikasının başlattığı girişimle, 'Yetkili olmak için etkili sendikalarda buluşalım? sloganıyla yola çıkan SABİM'in yol haritasını açıklamak ve kamuoyuna anlatmak üzere, Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

Grup adına açıklama yapan Hekim Birliği Sendikası Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sendikalı olmasının önemine değindi. Öz, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını koruyacak ve enflasyona ezdirmeyecek şartlarla toplu sözleşmelerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Özgür Öz sağlıkta bir türlü sona ermeyen şiddetin ortadan kaldırılmasının da gerek Hekim Birliği gerekse SABİM'in önceliği olduğuna dikkat çekti.

'CİDDİ AKSAKLIKLAR SÖZ KONUSU'

Öz, "19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu olmak üzere toplam 21 STK'nın birleşenden oluşmaktadır. Buradaki amaç sağlık sisteminin işleyemez olduğunu göz önüne sermektir. Maaş, özlük ve şiddet gibi konuların ortaklaşmasıdır. Şu anda sağlık alanında ciddi bir aksaklık söz konusu ve her gün şiddetle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte yetersiz ücretler söz konusu. Bunları aşmak için kurulmuş bir birlikteliğiz? dedi.

Öz, SABİM'in hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları ile sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda önemli bir yol haritası ile hedefe ulaşmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Hekim Birliği Sendikası Başkanvekili Yakup Gökhan Doğramacı ise sendikal mücadelenin önemine vurgu yaptı. Doğramacı, "Platform için birlik çağrısı yapan ve platformun sözcülüğünü üstlenen Hekim Birliği Sendikası olarak, birlikte olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek anlamda sorumluluk hissetmenin bilinciyle, mevcut sorunların çözülmesi adına her alanda ortak mücadele ve güç birliği için bu büyük birlikteliği gerçekleştirdik. Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu olmak üzere toplam 21 STK'nın birleşenden oluşmaktadır. Kurulan birliktelikle ortak taleplerimiz açıklanacak, yol hartası belirlenecek ve büyük kütlesel eylemselliklere başlanacaktır. Hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, hiçbir sağlık ve sosyal hizmet çalışanının mevcut sistem içeresinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Taleplerimiz dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz, toplu görüşme sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecektir. Her iş bırakma eylememizde olduğu gibi poliklinik hizmet gibi elektif hizmetler verilmeyecek; ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacak. Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görmeye ihtiyacı vardır. 3-5 dakikalık muayene süreleri ile sürdürülmeye çalışılan bu sistemde hastalar iyileşememekte, tahlil ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastaların iyleşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından, sürekli sistem içerisinde kalmaya zorlanarak, gereksiz yoğunluk oluşturmaktadır. Aşırı yoğunluk ve baskı temelinde inşa edilmiş bu gereksiz, anlamsız ve şiddete davetiye çıkaran kör sarmal artık sona ermelidir. İnşa edilecek ideal sağlık sistemi için 15-20 dakikalık muayene süreler esas alınmalı ve 'Hakkıyla Görev' bilinciyle hareket edilmeli. Bizlerin, iyileştirme kadar, sağlığı koruma ve geliştirme görevler vardır" diye konuştu.

Sağlıkta Birlik ve Mücadele Platformunda yer alan STK'lar şunlar:

"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Anadolu Sağlık-Sen, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Bağımsız Sağlık-Sen, Birlik Sağlık Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği, Hekim-Sen, Hep-Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sahim-Sen, Sağlık Çalışanları Sendikası, Sağlıkçı Birliği Sendikası, Sağlık Hak-Sen, Sağlık Liyakat-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Yeni Sendika."