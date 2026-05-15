ANKA'dan hemşirelere teşekkür

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Hemşireler Haftası kapsamında hemşirelere çiçek takdim ederek teşekkür etti. Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, hemşirelerin sağlık sistemindeki önemini vurguladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Hemşireler Haftası kapsamında, sağlık hizmetlerinin fedakar kahramanları olan hemşireler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, hastanede görev yapan hemşirelere çiçek takdim ederek, onlara teşekkür etti.

Programda konuşan Ayşe Koç, hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, gösterdikleri özveri, hasta bakımındaki hassasiyetleri ve mesleklerine duydukları sorumluluk bilinciyle büyük bir değeri temsil ettiklerini ifade etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, "Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, emekleri ve insan hayatına kattıkları değer için teşekkür ediyoruz" denildi.

Samimi ve sıcak anlara sahne olan etkinlikte hemşireler, kendileri için hazırlanan bu özel jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Cün:

allah razı olsun onlardan gerçekten melek gibi insanlar

Haber YorumlarıAbdullah Arif Hotel:

hemşirelik kutsal bi meslek ama kimse hakkını vermiyo allah sabır versin

Haber YorumlarıYeliz Aysan:

ne çiçeği laf istiyor bunlar maaşlarına zam yapın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

