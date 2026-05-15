ANKA'dan hemşirelere teşekkür

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Hemşireler Haftası kapsamında, sağlık hizmetlerinin fedakar kahramanları olan hemşireler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, hastanede görev yapan hemşirelere çiçek takdim ederek, onlara teşekkür etti.

Programda konuşan Ayşe Koç, hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, gösterdikleri özveri, hasta bakımındaki hassasiyetleri ve mesleklerine duydukları sorumluluk bilinciyle büyük bir değeri temsil ettiklerini ifade etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, "Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, emekleri ve insan hayatına kattıkları değer için teşekkür ediyoruz" denildi.

Samimi ve sıcak anlara sahne olan etkinlikte hemşireler, kendileri için hazırlanan bu özel jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - GAZİANTEP

