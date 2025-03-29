Anjiyo olmadan kalp damarları açılabilir mi? Uzman isim yanıtladı

Biruni Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Kalp sağlığına dair önemli konuları ele alan Prof. Dr. Koçaş, halk arasında yaygın olan yanlış inanışları, beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve yeni nesil tedavi yöntemlerini ayrıntılarıyla değerlendirdi.

KALP HASTALIKLARIYLA İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, kalp hastalıkları hakkında toplumda yaygın olan yanlış inanışlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kalp hastalıkları yalnızca yaşlı bireylerde görülen bir sorun değildir. Genetik yatkınlık, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları göz önüne alındığında genç yaşta da kalp hastalıkları ortaya çıkabilir." Bunun yanında, halk arasında yaygın olarak inanılan "Kadınlar kalp krizi geçirmez" veya "Kalp hastalıkları yalnızca sigara içenleri etkiler" gibi düşüncelerin de yanlış olduğunu belirtti.

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KALP SAĞLIĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sağlıklı bir kalp için dengeli ve doğru beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Koçaş, şu tavsiyelerde bulundu: "Trans yağlar, aşırı tuz ve şeker tüketimi kalp damarlarında tıkanıklıklara yol açabilir. Bu nedenle doğal ve işlenmemiş gıdalar tüketmek, omega-3 açısından zengin besinlere yönelmek kalp sağlığı için çok önemlidir." Ayrıca, Akdeniz tipi beslenmenin kalp sağlığını koruyucu etkilerine de vurgu yaptı.

YENİ NESİL TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tıbbın ilerlemesiyle birlikte kalp hastalıklarının tedavisinde de yeni yöntemlerin geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Koçaş, "Minimal invaziv cerrahi yöntemler, kateter tabanlı tedaviler ve yapay zeka destekli erken teşhis yöntemleri sayesinde kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi çok daha etkili hale gelmiştir." ifadelerini kullandı. Kalp sağlığının korunması ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.