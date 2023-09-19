Aniden öldüren doğumsal kalp hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı, 18 yaşındaki genç Koşuyolu'nda sağlığına kavuştu

18 yaşındaki Demirtosun, "Ameliyat bitti, masadan kalkıp doktora sarılmak istedim"

İSTANBUL - Wolf Parkinson White Sendromu isimli kimi zaman hiç belirti vermeyen ve aniden ölüme sebep olabilen kalp hastalığını yıllar sonra öğrenen genç, Van'dan İstanbul'a gelerek Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu. 18 yaşındaki Serhat Demirtosun, "Doğuştan bir hastalık ama ben 2019 sonuna doğru ağrılar hissetmeye başladım. Geçici bir ağrı diye düşündüm fazla üzerine düşmedim sonra sıkıntılar arttı, yarım saat koşamıyordum ameliyattan sonra düzene girdiğini gördüm. Ameliyat bitti, hocamız 'Tamamen iyileştin' deyince masadan kalkıp sarılmak istedim. İnsanlar en ufak bir rahatsızlıkta kontrole gitsinler" dedi.

18 yaşındaki Serhat Demirtosun, yıllar önce hissettiği baş dönmesi, kalp çarpıntısı gibi durumlar sonrası doktora gitti ancak iddiaya göre yapılan tetkiklerde rahatsızlığı bulunamadı. Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Demirtosun, Van'da gittiği hastanede kalbiyle ilgili bir problem olduğunu öğrendi. Kimi zaman hiç belirti vermeyen ve aniden ölüme neden olabilen Wolf Parkinson White Sendromu isimli doğumsal bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan genç için tedavi yolları arandı. Bir süre sonra Van'dan İstanbul'a Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilen genç için süreç burada devam etti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Demir ve ekibinin incelemeleri sonrası genç için operasyon kararı verildi. Üç boyutlu haritalama yöntemiyle ablasyon tedavisi yapılarak gencin kalbinin 3 ayrı noktasındaki problemler başarılı şekilde giderildi. Doğuştan olduğu ifade edilen hastalığının yıllar sonra kendini gösterdiği ifade eden genç yaşadıklarını anlatırken, Doç. Dr. Serdar Demir, hastalık ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Kalple ilgili problemlerin geçiştirilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Geçici bir ağrı diye düşündüm fazla üzerine düşmedim"

Rahatsızlıklarının geçici olduğunu düşündüğünü ancak zamanla belirtilerin arttığını ifade eden 18 yaşındaki Serhat Demirtosun, "Doğuştan bir hastalık ama ben 2019 sonuna doğru ağrılar hissetmeye başladım. Geçici bir ağrı diye düşündüm, fazla üzerine düşmedim, hiç durmuyor artarak devam ediyordu. Hastaneye gittim, hiçbir şeyin olmadığını söylediler, sevindim. 2020 başlarına doğru yine hastaneye gittim, bu sefer detaylı bir inceleme sonucunda ritim bozukluğu olduğunu söylediler. Bu zaten bizde genetik babam, amcam ve dedemde var. Sürekli mahallede top oynardık sonra ben spor salonuna başladım, fitness gibi gerçekten çok zorlanıyordum. Yarım saat koşamıyordum ameliyattan sonra bunların düzene girdiğini gördüm. Arkadaşlarım sürekli maça giderdi, babam 'Sen gitme, hastasın' diyordu, gitmiyordum. Ameliyat bitti, hocamız 'Tamamen iyileştin' deyince masadan kalkıp sarılmak, teşekkür etmek istedim. 3 damar fazlalığı olduğunu bunların ölüm riski olduğunu söyledi, çok korkmuştum bir yandan da ortadan kalktığı için sevinmiştim. İnsanlar en ufak bir rahatsızlıkta kontrole gitsinler, 1 ve 2'nci kontrolde çıkmayabilir, gereken yerlere başvursunlar. Damarımda sancı oluyor boynuma kadar atabiliyordu, kalbim sıkıyor, nefesim daralıyordu, baş dönmesi çok sık oluyordu" ifadelerini kullandı.

"Hastalığın ilk bulgusu ölüm de olabiliyor"

Hastalığın kimi zaman hiç belirti vermediğini, ilk belirtisinin ölüm bile olabileceğini ve tüm vatandaşların kalp rahatsızlıklarına karşı kontrollerini yaptırması gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serhat bize Wolf Parkinson White Sendromu adlı doğumsal bir ritim bozukluğuyla başvurdu. Doğumsal rahatsızlık olması illa doğumla birlikte problemler başlayacak anlamına gelmiyor, uzun yıllar sessiz kalabiliyor. Araştırılmadığı takdirde anlaşılmayabiliyor, özellikle kalpteki ritim bozukluklarıyla ilgili bunu söyleyebiliriz. Hiçbir şikayete yol açmayabileceği gibi şiddetli çarpıntılara, bayılmalara yol açabiliyor. Hatta maalesef 20-30'lu yaşlarda ölümle bile sonuçlanabilecek ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Hasta bize Van'dan geliyor orada arkadaşlar bir defa işleme alıyorlar. Ablasyon işlemine karar verdik. 3 boyutlu harita sistemlerimiz mevcut bu sistemleri kullanarak kalbin 3 boyutlu haritasını çıkarttık. Sırasıyla önce soldaki 2 aksesuar yolu daha sonra da sağdaki aksesuar yolu ortadan kaldırdık ve işlem sonrası yaptığımız testlerle başarılı bir şekilde işlemi sonlandırdık. Wolf Parkinson White Sendromu dediğimiz rahatsızlık geniş bir yelpaze asemptomatik olabildiği gibi ilk bulgusu ölüm de olabiliyor. Başarılı bir şekilde tedavi edildi, şu an sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettiriyor. İstediği şekilde çalışabiliyor, istediği sporu, fiziksel aktiviteyi yapabiliyor. Muhakkak tüm bireylerin kalp açısından bir sağlık taramasından geçmesi gerekmekte, basit bir EKG ile basit bir EKO ile birçok kalp rahatsızlığı tanınabiliyor ve zamanında tedavi imkanına kavuşabiliyor"