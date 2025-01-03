Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Ameliyatsız Anjiyo ile Kalp Kapağı Tedavisi

Ameliyatsız Anjiyo ile Kalp Kapağı Tedavisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

69 yaşındaki Behiye Bilir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kalp kapağına müdahale edilerek tedavi edildi. Doktorlar, kadın hastanın açık kalp ameliyatı olamayacağına karar vererek bu yöntemi tercih etti. Operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti ve hasta taburcu edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, kalp kapağında ileri düzeyde yetmezlik bulunan ve cerrahi operasyon şansı bulunmayan kadın hasta, ameliyatsız anjiyo yöntemiyle tedavi edildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 69 yaşındaki Behiye Bilir, kalp rahatsızlığı şikayetiyle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

KSÜ Rektörü ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alptekin Yasım ile aynı bölümde görev yapan Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından muayene edilen Behiye Bilir'in kalp kapağında ileri düzeyde yetmezlik bulunduğu tespit edildi.

Kadın hastanın farklı rahatsızlıklar nedeniyle açık kalp ameliyatı olamayacağına karar veren doktorlar, ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kalp kapağına müdahale etmeye karar verdi.

Anjiyo yöntemiyle boyundaki damar üzerinden kalp kapağına ulaşan doktorlar, yapmış oldukları müdahaleyle kalp kapağını daralttı.

Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan kadın hasta, daha sonra taburcu edildi.

Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmayan hastaya, ameliyatsız anjiyo yöntemi uyguladıklarını belirtti.

Söz konusu yöntemle, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapağın onarılabildiğini vurgulayan Yasım, bu sayede hastaların yaşam kalitesinin de arttığını anlattı.

"Bundan sonra nefes darlığı azalacak"

Yasım, şunları söyledi:

"Hasta bu işlemden çok fayda görecek. Bundan sonra nefes darlığı azalacak. Bundan sonraki hayatını daha rahat bir şekilde devam ettirecek. İleri dönem kalp yetmezliği, kalp kapak yetmezliği olan hastalar maalesef çok fazla miktarda var. Bunların büyük kısmı ameliyat olamıyor. Böyle kalp kapak tamiri yapılıyor ama kapak tamiri yapılamayacak hastalar da var. Çünkü hastanın genel kondisyonu, bir açık kalp ameliyatını kaldıracak durumda olmayabiliyor. Bu işlem normalde açık kalp ameliyatı yapılamayacak hastalar için."

Yasım, hastanın kendilerine ilk geldiğinde sağlık durumunun son derece kötü olduğunu, başarılı geçen bir operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Söz konusu operasyonun ekonomik olarak pahalı olduğunu belirten Yasım, "Bu yöntem, 10 yıldan fazla zamandır Türkiye'de yapılmamış bir ameliyat. Her yıl dünyada 200-300 civarında bu işlem yapılıyor. Türkiye'de de biz başlattık. Bizden sonra da başka kliniklerde başlar inşallah." ifadelerini kullandı.

"Hasta aynı gün yürümeye başladı"

Prof. Dr. Erdinç Eroğlu da operasyonun gayet başarılı geçtiğini belirterek, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ameliyat şansı kalmamış bu tür hastaların umudu olacağını vurguladı.

Hastanın kalp kapağında ciddi kaçak olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hastanın ciddi kalp yetmezliği ve ek hastalıkları da olması nedeniyle ameliyatı kaldıramayacağı için anjiyo yöntemiyle kalp kapağının tamir edilmesine karar verdik. Normalde genel anestezi altında ameliyatla 5-6 saat süren bu operasyon, yurt dışından getirilen özel cihaz sayesinde anjiyo altında yaklaşık 30 dakikada uygulandı. Böylelikle hastanın riski en aza indirildi. Lokal anestezi altında yapıldığı için hasta aynı gün yürümeye başladı ve nefesi rahatlamaya başladı."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Sağlık
img

Okula gelen öğretmen ve öğrencilere sürpriz karşılama
img

Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.