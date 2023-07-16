Ameliyat Sonrası Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastada Unutulan Ameliyat Makası Bulundu

ANKARA'da tedavi gördüğü özel hastanede yapılan ameliyattan yaklaşık 8 ay sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başka bir hastaneye başvuran Şadiye Boyun'un (54) çekilen röntgeninde karın bölgesinde ameliyat makası olduğu ortaya çıktı. Ameliyat sırasında unutulduğu belirlenen makas, yine ameliyatla alındı. Boyun, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da Şadiye Boyun, 28 Aralık 2021 tarihinde Pursaklar ilçesinde, özel hastanede bir kadın hastalığı nedeni ile ameliyat oldu. Ameliyattan 8 ay sonra karın ağrısı şikayeti görülen Boyun, ambulans ile Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada çekilen röntgende Boyun'un ince bağırsağına takılı 12 santim boyunda makas olduğu görüldü. Ardından iddiaya göre, ameliyatın gerçekleştirdiği özel hastaneye haber verildi. Özel hastaneden görevliler geldi. Görevliler tarafından tekrar özel hastaneye götürülen Boyun'un röntgeni çekildi. Bunun üzerine oğlu Fatih Boyun, durumdan şüphelenerek e-Nabız uygulamasından röntgen sonuçlarına baktı ve annesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettirdi. Şadiye Boyun'un karnındaki makas ameliyatla alındı. Boyun, avukatı aracığıyla, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Boyun ise "Pursaklar Devlet Hastanesi'ndeki doktor, anneme açıklama yapmamakla beraber diğer hastanenin doktorunu arayıp, 'ilgilenin' demiş. Onlar da özel araç yollayarak kendi hastanelerine götürmüşler. Kendi hastanelerinde annemi röntgen çekmek için aşağı indirdikleri sırada ben geldim. Başhekim de oradaydı. Ben başhekime, 'Hocam durum nedir? diye sordum. Başhekim ameliyattan dolayı bir kan birikmesi olduğunu söyledi ve 'Biz bunu boşaltacağız' dedi. Ben bu durumdan şüphelendim ve röntgen sonucunu görmek istedim. Beni sekreterliğe gönderdi, sekreterlik ise 12 saate kadar röntgen sonucunun çıkacağını söyledi. Ben de e- Nabız'dan Pursaklar Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen sonucuna baktım ve o arada makası gördüm. Ben orada konuşurken annemi odaya çıkardılar, ameliyata hazırlıyorlardı. Durumu fark edince ben doktorları çıkardım odadan ve annemin üzerini giydirip hastaneden uzaklaştım. Ben sosyal medyadan ameliyatı yapan doktora ulaştım. Röntgen sonucunu gönderdim ve '8 ay önce yaptığınız ameliyat' dedim ve başka hiçbir şey yazmadım. Doktor, 'Üzgünüm, olmuş böyle bir şey' dedi. Sonradan doktor biraz kendini haklı çıkarmaya çalıştı. 'Biz sadece ameliyatı yaparız, sayımı hemşireler yapar' dedi. Ama sonuçta yapılmamış bir şey var ortalıkta, malzemeler sayılmamış. Doktor imza atmış. Bu benim problemim değil. Şu an davamızı açtık, dava gününü bekliyoruz. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.