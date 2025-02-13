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Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

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İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapıldı. Büyük tepki çeken olay sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastaneyle ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

HASTANE HAKKINDA İNCELEME

İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı.

Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıXYZ:

Şlaaapp tüüüüüüüüühhhhh yani! Bir soze gerek yok!

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Haber YorumlarıDağıstan:

İnanırım. Anjiyo sırasında hasta bilinci açık ve normal konuşabiliyor. Takılacak stent konusunda konuşmalar oluyor. Pahalı veya ucuz. Hangisini tercih edersiniz diye. Ne üzücü ,hastaya hangisinin takılması gerektiğini kim bilecek...

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Haber YorumlarıEmrah Doğan:

Özel hastaneler kesinlikle kapatılmalı.

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