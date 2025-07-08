Ambulans Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edilen Çocuk Hasta

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Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

ŞIRNAK Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan çocuk hasta için doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verdi. Çocuk hasta için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Komuta Merkezi aracılığıyla ambulans helikopter talep edildi. Kısa süre içerisinde Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na inen ambulans helikopter, hasta çocuğa alarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hastanede tedavisine başlandığı belirtildi.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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