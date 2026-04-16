Gökyüzünden umut: Solunum sıkıntısı yaşayan bebek helikopterle taşındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 37 hafta 6 günlük dünyaya gelen erkek bebekte doğumun ardından solunum sıkıntısı gelişti. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, kritik durumdaki bebek için ambulans helikopteri devreye soktu.

Samsun merkezden havalanan ambulans helikopter kısa sürede Vezirköprü'ye ulaşarak bebeği sağlık ekiplerinden teslim aldı. Havadan gerçekleştirilen sevkin ardından helikopter Bafra ilçesinde bulunan halı sahaya iniş yaptı. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, ileri tedavi için hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

