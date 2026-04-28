Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Samsun'da kalp krizi geçiren bir hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Vezirköprü ilçesine bağlı kırsal bir mahallede yaşayan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen hasta için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı.

Mahalleye iniş yapan helikopter, zaman kaybetmeden hastayı alarak Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Ambulans helikopter ekiplerinin, acil durumlarda hızlı müdahaleyle hayat kurtarmaya devam ettiği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı