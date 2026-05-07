İzmir'de Fermuar Sistemi Uygulaması

SAĞLIK Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında başlattığı 'fermuar sistemi' ile ilgili İzmir'de bir uygulama gerçekleştirildi. Sürücülere fermuar sistemi ile ilgili sorular sorulurken, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, 'Trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi' konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Fahrettin Altay Meydanı'nda uygulama yaptı. 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganı ile yürütülen çalışma kapsamında ambulanslara yol verilmesinde duyarlılığın artmasının hedeflendiği bildirildi. Etkinlikte sürücülere fermuar sistemi ile ilgili sorular sorulurken, konuyla ilgili broşürler verildi.

Acil sağlık hizmetlerinde sadece İzmir'de 130 ekip bulunduğunu belirten İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Dr. Ali Özbudak, ekiplerin günde yaklaşık bin 100 acil vakaya ulaşmaya çalıştığını kaydetti. En büyük engellerinin trafik yoğunluğu olduğunu anlatan Dr. Özbudak, "Trafik akışının kesintiye uğradığı yerlerde de acil sağlık ekipleri olarak vatandaşlarımıza ulaşmak için zamanla yarışıyoruz. Doktor, paramedik, acil tıp teknisyeninden oluşan ekibimizin tıbbi cihazları Avrupa Birliği standartlarında da olsa, son model ambulanslarımız da olsa hastalarımıza en kısa zamanda ulaşamadıktan sonra kıymeti maalesef kalmıyor. Amacımız hastalarımıza en hızlı ulaşabilmeyi sağlamak için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi" dedi.

'SAĞA VEYA SOLA YANAŞARAK ORTADAN KORİDOR OLUŞTURULMALI'

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 1 yıldır fermuar sistemi yöntemi ile trafikte ambulanslara yol verilmesi için yürüttüğü farkındalık çalışmasını anlatan Özbudak şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimizle beraber ambulansa nasıl yol verileceği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle emniyet şeridi olan yollarda tepe lambalı araçlar olduğu gibi ambulanslar da emniyet şeridinin olduğu sağ şeritten hızlıca geçebiliyor. Diğer yerlerde ise fermuar sisteminin kullanılması gerekiyor. Fermuar sistemi birden fazla şeridi olan yollarda ambulansın sesini duyan ya da gören, acil vakaya gittiğini anlayan vatandaşlarımızın yavaşlayıp sağa veya sola yanaşarak ortadan bir koridor oluşturmasıdır. Böylece ambulansların olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. İzmir gibi sosyal yönden gelişmiş ama trafik yönünden çok şanslı olmayan, yoğun trafiği olan bir ilimizde günde 1100 tane vakaya ulaşıyoruz. Eğer yol, 3 ve daha fazla şeritse yine trafiğin uygun olduğu bir koridor, genelde en soldaki şerit daha uygun oluyor, sağ taraftakiler sağa yaklaşarak gerekirse durmak suretiyle sol taraftakiler de sola yanaşarak yol veriyor. Ambulans geçtikten sonra arkasına takılmak ise maalesef kazalara neden oluyor. O konuda da dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

Uygulamaya katılan motor sürücüsü Mustafa Güldubar da fermuar sistemini bildiğini belirtip, "Fermuar sistemi, acil durumlarda sağdan ve soldan gelen ambulansa ortadan yol verip hastaların daha çabuk ulaştırılmasını sağlamaktır. Trafikte sürücülerin bazıları bu konuda duyarlı bazıları duyarsız. Biz elimizden geldiğince yol veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı