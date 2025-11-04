Haberler

Amasya Üniversitesi'nden Gebelere Yönelik Ev Ziyaretleri Başladı

Güncelleme:
Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında gebelere doğum öncesi ve sonrası rehberlik amacıyla ev ziyaretlerine başlandı. Uygulama ile anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.

Uygulama ile gebelere doğum öncesi ve sonrası süreçlerde rehberlik edilmesi, bilinçli doğumun teşvik edilmesi ile anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.

Uygulama ile gebelere doğum öncesi ve sonrası süreçlerde rehberlik edilmesi, bilinçli doğumun teşvik edilmesi ile anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen ziyaretlerde anne adaylarına bilgilendirme ve destek sağlanıyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Sağlık
