Amasya'nın Taşova ilçesinde 211 kişi şebeke suyuyla zehirlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içmeleri sonrası bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurup tedavileri sonrası taburcu olan kişi sayısının 211 olduğu açıklandı. Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma yapıldığını bildirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 211 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe merkezinde gece, çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan kişiler, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedavi altına alınanların şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

Taşova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlara yer verildi:

"Taşova ilçemizde 4 Eylül 2023 günü akşam saatlerinden itibaren 211 vatandaşımız bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle devlet hastanemize başvurmuştur. Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımızın gerekli takip ve tedavileri yapılarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olayın kaynağının tespitine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli araştırma, numune alım sonuçları ve analizleri de titizlikle yapılmaktadır."

Belediye Başkanı Bayram Öztürk de gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ve hemen gereken önlemleri aldıklarını belirtti.

Öztürk, tahlil ve tetkiklerin yapıldığı süreçte hem tedbir amaçlı suları kestiklerini hem de su deposu ve isale hattının bakımıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Tahlil ve tetkik sonuçlarının alınmasının birkaç gün sürebileceğini bu nedenle su kesintisi yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Bu vakaların nereden çıktığı hususu kesin değildir. Bu süreçte bakım yaparken de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaya ve vatandaşlarımıza da destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan bu süreçte şebeke suyu kullanmamalarını isteyen Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Akşam saatlerinde temizlik çalışmaları bittikten sonra suyu hattımıza tekrar bağlayacağız, bu sürede hem klorlama hem de temizlik çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların asli ihtiyacı olan suyu en kısa sürede karşılamış olacağız. Sularımız hatta bağlandıktan sonra vatandaşlarımızdan ricamız özellikle yarın sabaha kadar su sirkülasyonunun sağlanacağı süre içinde su hattından su içmemeleri hazır su kullanmalarıdır."