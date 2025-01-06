Amasya'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor
Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Hastane, tamamlandığında 24 ameliyathane ve 153 poliklinik ile hizmet verecek.
Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.
Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Fındıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.
Altınörgü, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnşa çalışmaları bittiğinde hastanenin 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı, 7 mahkum yatağı kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.