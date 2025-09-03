Altınbaş Üniversitesi Kanser Araştırmaları İçin Uluslararası Eğitim Okulu Düzenliyor

Altınbaş Üniversitesi, kanser hastalarının bakımını desteklemek amacıyla 'Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte Avrupa'dan birçok akademisyen ve araştırmacı yer alıyor.

Altınbaş Üniversitesi kanser araştırmaları alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan 'Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care' (INE-CSC) COST Action etkinliğine ev sahipliği yaptığını aktardı. Etkinlikte farklı Avrupa ülkelerinden araştırmacılar ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden akademisyenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 90 katılımcı yer alıyor. Eğitim okulunun yerel organizatörlüğünü, Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Aksoy üstleniyor.

Erken kariyer araştırmacıları ve doktora öğrencilerine yönelik tasarlanan eğitim programı;

"Dijital çözümler araştırma metodolojileri,

"Liderlik becerilerinin geliştirilmesi,

"Etik araştırma yürütme,

"Kanser yolculuğunda semptom yönetimi için yenilikçi yaklaşımlar gibi konuları kapsayacak."

Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "COST (European Cooperation in Science and Technology) ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı tarafından desteklenen bu etkinlik, CA21152 COST Action projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Eğitim okuluna hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım mümkün olacak ve kayıtlar ücretsiz olarak düzenlendi" denildi.

Türkiye'nin kanser araştırmaları alanındaki uluslararası iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirilen etkinlik, kanseri yenen kişilerin bakımının Avrupa genelinde sistematik olarak desteklenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
