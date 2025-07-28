Almanya ve Fransa'dan Gelen Hastalar Harran Üniversitesi Hastanesi'nde Tedavi Edildi

Almanya ve Fransa'dan Şanlıurfa'ya gelen iki hasta, Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fransa'dan gelen 18 yaşındaki Melina Avdiev ile Almanya'dan gelen 10 yaşındaki Zelal Ecrin Şimşek, göz kası bozuklukları nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

İki hastanın da tedavisi başarılı operasyonlarla tamamlanarak taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim üyesi Lokman Balyen, bu tür hastalıkların erken tanı ve doğru müdahale ile kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da Avrupa'dan gelen hastaların başarılı şekilde tedavi edilmesinin tesadüf değil, sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.