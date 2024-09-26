Almanya'daki Öğrenci Melisa, Kuzeninin Nakliyle Hayata Döndü

ALMANYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Melisa Altınışık (24), nadir görülen Caroli Sendromu nedeniyle karaciğer yetmezliğine yakalandı. Almanya'da kadavra listesinde çok uzun süre beklemesi gereken Altınışık, nakil için geldiği İzmir'de kuzeni Oğuzhan Yazıcı'dan (27) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Altınışık, "Benim için fedakarlık yaptı. Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

Almanya'da doğup, bu ülkede yaşayan ve Mannheim Hochschule Sosyal Pedagoji Bölümü son sınıf öğrencisi Melisa Altınışık, yaklaşık 1 yıl önce enfeksiyon nedeniyle belli aralıklarla hastanede tedavi görmeye başladı. Safra kesesinde bir taş bulunan Altınışık'a, Aralık 2023'te Caroli Sendromu teşhisi konuldu. Altınışık'a karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Kadavra bekleme sırasına alınan Altınışık, İzmir'e geldi. Altınışık'a Tokat'ta yaşayan kuzeni Oğuzhan Yazıcı, donör oldu. Altınışık, geçen hafta İzmir'de Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan ekip tarafından, dayısının oğlu Oğuzhan Yazıcı'dan yapılan doku nakliyle sağlığına kavuştu. Çok ağır enfeksiyon geçirdiğini anlatan Melisa Altınışık, "Almanya'da kadavra listesine girdim. Maalesef uzun sürdü. Canlı donör de bulamadık. Ailem bana destek oldu, tüm yakınlarım aday oldu. İzmir'de dayımın oğlundan nakil oldum" dedi.

'İKİNCİ ABİM OLDU'

Yazıcı'ya teşekkür eden Altınışık, artık ikinci bir abisi olduğunu belirtip, "Benim için fedakarlık yaptı. Ne kadar teşekkür etsem az. Bu kadar istekli olması, beni gerçekten çok duygulandırdı. Her tatilde görüşürdük. Türkiye'ye geldiğimde onunla da görüşürdüm. Daha önce dayı oğlumdu. Şimdi bir abim var, o ikinci abim oldu. Artık ciğer kardeşiyiz. Almanya'da bir kulüpte lisanslı futbol oynuyordum. Üniversitede son sınıftaydım. Hastalık yüzünden sınavlarım kalmıştı. Okula devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'ALTI AY ÇALIŞAMAM'

Tokat Turhal'da tekstil işçisi olarak çalışan ve kuzeni Melisa Altınışık'ın tedavisi için 2 ay önce işini bırakan Yazıcı ise "Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım. Başlarda içimde korku vardı. Canımın acımasından ürktüm. Ama bu korkuların önümüze engel olmasına izin vermememiz lazım. Çünkü hayat kurtarmak herkese sunulan bir fırsat değil. İşi bırakıp, buraya geldim. Uzun süre işe dönemem. Sanırım 5-6 ay çalışamam. Ama 6 ay değil, 6 yıl bile olsa değer" dedi.

'İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Acıbadem Kent Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Kılıç, Caroli Sendromu'nda karaciğer içindeki safra yollarının genişleyip, baloncuk gibi bir yapıya döndüğünü söyledi. Altınışık'ın karaciğerinin sünger gibi olduğunu ifade eden Dr. Kılıç, "Karaciğerin yapısının bozulması, zeminde taş ve çamur oluşturup, enfeksiyona neden oluyordu. Safra yolları iltihapları, farenjit denilen hastalık, ciddi bir enfeksiyondur. Kan zehirlenmesine çevirip, hayatı tehdit eden bir durum yaratıyor. Melisa da son 1 yılını devamlı hastanelerde geçirmişti. Safra yollarına 6-7 kez müdahale edildi, 2 kez ölümden döndü. Bu sebeple karaciğer nakli acildi. Kuzeni Oğuzhan verici olunca hızlıca çalışmalarını yaptık. Nakil de iyi geçti. 1 haftası doldu. Organ vücuda tutunmuş gözüküyor. Birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ORGAN SIKINTISI BÜTÜN DÜNYADA VAR'

Caroli Sendromu'nun sık görülen bir hastalık olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, "Bu sık görülen bir hastalık değil. Çok nadir görülür. Ama bizim yaptığımız yaklaşık 2 bin naklin içinde 10'u Caroli hastasıydı. Hastamız, Almanya'dan bize güvenerek geldi. Orada bekleme listesine alınmıştı. Organ sıkıntısı bütün dünyada var. Orada da uzun süre bekleyeceğini söylemişlerdi. Organ nakillerinde en ileri ülkelerden biriyiz. Özellikle canlı vericiler büyük avantaj" dedi.