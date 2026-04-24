Almanya'da her yıl 44 bin kişi alkolden ölüyor, 7 milyon kişi alkol tedavisi görüyor

Almanya'da yayımlanan bir rapor, ülkede her yıl yaklaşık 44 bin kişinin alkol tüketiminden kaynaklı hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini, 7 milyon kişinin de alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü ortaya koydu. Rapora göre ülkede alkol tüketiminin sağlık sistemi ve çalışma hayatında yol açtığı doğrudan ve dolaylı maliyet ise 57 milyar Euro'nun üzerinde.

Almanya'nın Hamm şehrinde faaliyet gösteren Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi'nin (DHS) yayımladığı "Bağımlılık Yıllığı" raporuna göre ülkede her yıl yaklaşık 44 bin kişi alkol tüketimi ve sonrasında gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. Rapora göre bu ölümlerin yaklaşık 13 bini alkol tüketimi bozukluğuna ve karaciğer sirozuna bağlı olarak gerçekleşiyor. Rapora göre Almanya'da her yıl 7 milyon kişinin alkol bağımlılığı tedavisi görüyor. "Almanya'da alkol tüketimi önemli sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır" ifadesi kullanılan rapora göre ülkede 18-64 yaş aralığında olan 3.9 milyon kişinin alkol tüketimi kaynaklı sağlık sorunu bulunuyor.

Buna göre özellikle alkol tüketimi kaynaklı zihinsel ve davranışsal bozukluklar, 8 farklı hastalığın sebebinde birinci tanı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Almanya'da 168 bin 77'si erkek, 61 bin 776'sı kadın olmak üzere 229 bin 853 hasta alkol tüketimi kaynaklı zihinsel ve davranışsal bozukluklar teşhisi sonrasında tedavi gördü.

Alkol tüketimi kaynaklı ekonomik zarar 57 milyar Euro'nun üzerinde

Rapora göre Almanya'da alkol tüketimi sağlık sistemi ve çalışma hayatını da olumsuz etkiliyor. Buna göre alkol tüketimi nedeniyle hastaların tıbbi tedavi masrafları, hastane yatışları ve kullandıkları ilaçlar başta olmak üzere sağlık sistemine yıllık maliyeti 16.59 milyar Euro. Söz konusu kişilerin alkol tüketimi kaynaklı sorunları nedeniyle hastalık iznine ayrılması, işsiz kalması, erken emekli olması, erken ölümleri ile verimlilik kaybı gibi nedenler çalışma hayatında 40.44 milyar Euro maddi kayba sebep oluyor. Bu rakamlar da Almanya'da alkol tüketiminin doğrudan ve dolaylı yoldan ülkeye toplam ekonomik maliyetinin 57.04 milyar olduğunu ortaya koyuyor.

"Kadınlar alkol tüketimi kaynaklı ciddi sağlık sorunları ile daha fazla karşı karşıya"

Raporda ayrıca 2.2 milyon alkol bağımlısının olduğu Almanya'da 18 ile 64 yaş arasındaki yaklaşık 8.6 milyon kişinin sağlık riski oluşturacak şekilde alkollü içecek tükettiği belirtildi. Böylece erkeklerin günde 2'den fazla, kadınların da günde birden fazla alkollü içecek tükettiği anlamına geldiğine dikkat çekildi. Kadınların genel olarak erkeklerden daha az alkol tükettiği varsayılsa da Almanya'da bu farkın giderek kapandığı ifade edildi. Ayrıca kadınların alkol tüketimi kaynaklı ciddi sağlık sorunları ile daha fazla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Ülkede alkol tüketimi kaynaklı sorunlarla mücadelenin yetersiz olduğu ifade edilen raporda, benzin istasyonlarında alkol satışına kısıtlama getirilmesi ve alkol vergilerinin artırılması gibi bir dizi önerilerde bulunuldu.

Esrar kullanımı kaynaklı 2 bin 137 ölüm

Almanya'da belli şartlarda yasal hale gelen esrar tüketimi de ürkütücü seviyelerde. Rapora göre 18-64 yaş aralığındaki kişilerin onda biri 2025 yılında esrar kullandığını bildirdi. Almanya'da esrar kaynaklı bağımlılık tedavisi görenlerin sayısı, alkol bağımlılığı tedavisi görenlerden sonra 2'nci sırada yer alıyor. Ülkede 2025 yılında 2 bin 137 kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek ve 40'lı yaşlardaydı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı