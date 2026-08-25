80 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde alerjik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki H.E., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi. Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen sevk işlemi başarıyla tamamlandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde alerjik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki H.E., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, alerjik rahatsızlığı bulunan H.E., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.
H.E. sağlık ekiplerinin koordinasyonunda hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı