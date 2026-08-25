80 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde alerjik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki H.E., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, alerjik rahatsızlığı bulunan H.E., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

H.E. sağlık ekiplerinin koordinasyonunda hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı