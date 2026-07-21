Alanya EAH'de ilk yan dal asistan eğitimleri başladı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başarısıyla yerleşmeye hak kazanan ilk yan dal asistan hekimler, klinikte eğitime başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Yazdan Balçık, "Bilim dalımız, Alanya'da bir ilke imza atarak yan dal asistanı kabul etmiştir. İç Hastalıkları uzmanlığının ardından Tıbbi Onkoloji yan dal eğitimine başlayan asistanımız, bilim dalımızın akademik ve klinik kadrosuna katılmıştır. Bu gelişme; Alanya ve çevre bölgelerde kanser hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve bölgemizde onkoloji alanındaki akademik eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Bilim dalımız, önümüzdeki dönemde üç yan dal asistanı daha kabul ederek eğitim ve hizmet kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı olarak, bölgemizde onkoloji alanındaki akademik gelişimi desteklemek ve hasta bakım kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Yılmaz: "Her geçen gün daha da güçlendiriyoruz"

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra eğitim hastanesi kimliğimizi de her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Ülkemize yeni uzman hekimlerin yetişmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz ve değerli akademisyenlerimizin desteğiyle eğitim kliniklerimizin sayısını ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Böylece hem nitelikli sağlık hizmeti sunumunu güçlendiriyor hem de geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı