Akyazı'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 6 mevsimlik işçinin tedavisi tamamlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 6 mevsimlik işçinin tedavisi tamamlandı. İşçiler, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 6 mevsimlik işçinin tedavisi tamamlandı.

Yongalık Mahallesi Civek Sokak'ta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik fındık işçilerinden Askeri, Devran, Hüseyin, Medine ve Sultan Çakır ile Sedat Gürsel, dün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle başvurdukları hastanede tedavi edildi.

Mevsimlik işçiler, Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.