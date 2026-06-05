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OKULUN BAHÇE DUVARINDAN ATLARKEN DÜŞÜP, YARALANDI

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Aksaray'da 8. sınıf öğrencisi H.H.Ç., okul bahçe duvarından atlarken kolunun tellere takılması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumuyla ilgili inceleme sürüyor.

1) OKULUN BAHÇE DUVARINDAN ATLARKEN DÜŞÜP, YARALANDI

AKSARAY'da 8'inci sınıf öğrencisi H.H.Ç. (14), okulun bahçe duvarından atlarken kolunun tellere takılması sonucu yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hasan Dağı Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. H.H.Ç., okulun bahçe duvarından atlamak isterken kolunun duvarın üzerindeki tellere takılması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan H.H.Ç., duvardan inip yere yığıldı. Öğrenciyi gören çevredekiler, yardıma koştu. İhbarla olay sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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