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Akıllı lensler, görme bozukluklari için kalıcı çözüm sunabilir

Akıllı lensler, görme bozukluklari için kalıcı çözüm sunabilir
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Artık akıllı lens teknolojisi sayesinde 40 yaş üstü hastalar için daha kalıcı ve etkili bir tedavinin mümkün olduğunu belirten SAMÜ Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kurt, "Akıllı lensler, görme bozukluklari için kalıcı çözüm sunabilir'' dedi.

Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen görme bozuklukları, küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre dünya genelinde en az 2,2 milyar insan yakın veya uzak görme bozukluklarıyla mücadele ederken bu bireylerin yarısının sağlık probleminin önlenebilecek seviyede olduğu bildiriliyor.

En çok görülen görme bozuklukların başında ise özellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkan 826 milyon insanı etkileyen presbiyopi (yakını görememe) geliyor. Geçmişte gözlük ve kontakt lensler yaygın çözümler olmasına rağmen, artık akıllı lens teknolojisi sayesinde 40 yaş üstü hastalar için daha kalıcı ve etkili bir tedavinin mümkün olduğunu belirten SAMÜ Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kurt ise kontakt lens ve gözlük kullanımına çözüm olabilen akıllı lens teknolojisi hakkında merak edilenleri açıkladı.

'UZAK VE YAKIN GÖRME SORUNLARINA DA ÇÖZÜM SUNARAK YAŞAM BOYU NET GÖRÜŞ SAĞLIYOR'

Dünya genelinde milyonlarca insanın farklı seviyelerdeki görme bozukluğuyla mücadele ettiğini söyleyen Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kurt, görme bozukluklarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Görme bozuklukları sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda günlük yaşamda bağımsızlığımızı etkileyerek yaşam kalitemizi sınırlayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dijital çağda ekranların başında göz sağlığımızı korumak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Öyle ki bireylerin yüzde 70'i görme bozuklukları nedeniyle kitap okumakta, araba kullanmakta ya da ekrana bakmakta zorlanıyor. Bu noktada umutsuzluğa kapılacak olumsuz bir tablo çizmemek gerek. Çünkü tıbbi teknolojilerdeki son gelişmeler, körlüğe kadar uzanan görme bozuklularının önüne geçilmesini sağlıyor. Söz konusu uygulamalar arasında özellikle katarakt tedavisinde ve presbiyopinin düzeltilmesinde tercih edilen akıllı lensler öne çıkıyor. Akıllı lensler, yalnızca kataraktı tedavi etmekle kalmayıp, uzak ve yakın görme sorunlarına da çözüm sunarak yaşam boyu net görüş sağlıyor. Günümüzde göz sağlığında devrim niteliğinde bir çözüm olarak kabul ediliyor."

'AKILLI LENSLER, 40 YAŞ ÜSTÜ GÖRME PROBLEMLERİ YAŞAYANLARA ÇÖZÜM OLDU'

Akıllı lenslerin 40 yaş üstü insanlarda görülen hipermetrop, miyop, astigmat ve presbiyopinin düzeltilmesinde kullanılan cerrahi bir prosedür olduğunun altını çizen Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kurt, "Akıllı lensler, teknik olarak doğal göz merceğinin yerine konulmak üzere tasarlanan çok odaklı göz içi lenslerdir. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastaların tekrar gözlük kullanması gerekmiyor" diyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"SAMÜ Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir doktor olarak, son 10 yılda bu çözüme talebin oldukça arttığını gözlemliyoruz. Akıllı lens ameliyatlarındaki ivme, akıllı lenslerin ne denli etkili sonuçlara ulaştığının bir göstergesi. Akıllı lensler, göz hastalıklarında adeta yenilikçi teknolojilerin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Teknolojiyle birlikte buna benzer uygulamaların geliştirileceğini ve birçok insanı etkileyen görme bozukluklarını iyileştirilebileceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Sağlık
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