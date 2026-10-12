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Akhisar'da 450 yataklı devlet hastanesi eski sigara fabrikası arazisine inşa ediliyor

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Akhisar'da 450 yataklı devlet hastanesi eski sigara fabrikası arazisine inşa ediliyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski sigara fabrikası arazisinde inşa edilen 450 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı sürüyor. 124 bin 235 metrekare kapalı alana sahip tesiste 132 poliklinik, 19 ameliyathane ve 97 yoğun bakım ünitesi yer alacak; çevre ilçelere de hizmet verecek.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapımı süren 450 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski sigara fabrikasının bulunduğu arazide inşa edilen ve 124 bin 235 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 132 poliklinik, 19 ameliyathane ve 97 yoğun bakım ünitesi yer alacak.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yapımı, belirlenen iş programı doğrultusunda sürdürülüyor. Eski sigara fabrikası arazisinde yükselen sağlık kompleksinin tamamlanmasıyla hastanenin sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması planlanıyor.

124 bin metrekarelik sağlık kompleksi

Toplam 124 bin 235 metrekare kapalı alana ve 18 bin 716 metrekare taban alanına sahip olacak yeni hastane, 450 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Hastanede 132 poliklinik, 97 yoğun bakım ünitesi, 18 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathane ve 40 yatak kapasiteli acil servis bulunacak.

Çevre ilçelere de hizmet verecek

Yeni hastanenin, Akhisar'ın yanı sıra Soma, Kırkağaç ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesi başta olmak üzere çevre yerleşimlerden gelen hastalara da hizmet vermesi planlanıyor.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis alanlarında daha geniş fiziki imkanlar sunulması hedefleniyor.

Mevcut hastane hizmetini sürdürüyor

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, mevcut durumda Kirazoğlu Sağlık Kompleksi'nde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından sağlık hizmetlerinin daha geniş kapasiteli ve modern bir tesiste sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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