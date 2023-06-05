Akdeniz Üniversitesinde rahim nakli yapılan Derya Sert, Ömer Özkan bebeği dünyaya getirdi

Akdeniz Üniversitesinde 2011 yılında rahim nakli olan Derya Sert, 4 Haziran 2020'de Ömer Özkan bebeği dünyaya getirdi. Ömer Özkan, üçüncü yaşına ailesi ile girdi.

Dünyada ve Türkiye ilk olarak Akdeniz Üniversitesinde yapılan operasyonla 2011 yılında rahim nakli olan Derya Sert, nakilden 9 sene sonra 4 Haziran 2020 yılında annelik sevinci yaşadı. Ömer Özkan bebek, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki isim olan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini aldı. Aynı durumdaki kadınlara umut olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve 3 yaşını giren Ömer Özkan Sert doğum günlerini Anamur'daki evlerinde aile arasında kutladılar. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzaktan bağlantı yoluyla aile ile görüşerek Ömer Özkan bebeğin doğum gününü kutladı.

Ömer Özkan bebek dünyanın umudu oldu

Ömer Özkan bebeğe mutlu, güzel bir gelecek temennisinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, " Derya Sert'e 2011'de yapılan nakil tüm dünya için bir ilk oldu. İlk 9 senemiz hayli meşakkatliydi. Hem bizim hem de dünyanın ilk vakası olması vesilesiyle bizi bir hayli yordu açıkçası ama sonuçta 9 yılın sonunda emeklerin hepsine değdi. Ama inanılmaz bir sabır, inanılmaz bir emek var Derya'nın sabrına da ben her zaman şapka çıkartıyorum. Ama sonunda mutlu sonla bitti. Sonra Havva'yı daha tecrübeli bir şekilde naklini yaptık ve o da hemen çocuğunu kucağına aldı kısa bir sürede. İnşallah Allah hepsine aileleriyle güze bir ömür bahşeder. Tabii bundan sonraki süreçte birçok kadın bekliyor. Daha fazla kadının yapılması kıymetli. Bu da hep mevzuattan bahsediyoruz. Mevzuat devreye girerse daha hızlı olacaktır" dedi.

Nakil yoluyla 35 bebek anne babalarına kavuştu

Özkan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Rahim nakli konusunda uğraşan ve yayınları olan İsveç ekibiydi. Biz de bunu daha gizli saklı yapıyorduk açıkçası. Onlardan önce bu işi yapmamız onları şaşırttı. Daha insana geçmemişlerdi, hayvanın bile bazı basamaklarını tamamlamamışlardı. Öyle olunca biz yapar yapmaz ilk haftasında buraya geldiler. Biz sonraki süreçte İsveç ekibine yardımcı olduk, bütün detayları paylaştık. Onlar da canlıdan yaptılar. Bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı olmadı. Daha sonra Türkiye'nin de İsveç'in de bebeği oldu. Bu yepyeni bir yoldu aslında herkes için. Daha sonra da bunun güvenilirliği garanti haline gelince hem biz hem onlar birçok merkeze öncülük ettik. Daha sonra Amerika'da, Almanya'da, Çin'de yapıldı. Yaklaşık 35 bebek anne babalarına kavuştu. Bu yepyeni bir prosedür. Eğer bu insanlara rahim nakli yapılmazsa bebeklerine hamile kalamıyorlar. Bu anlamda hakikaten rahmi olmayan ama yumurtaları olan kendi çocuklarını taşımak isteyen anne babalar için başka bir yöntem yok. Zaten bu anlamda çığır açan Nobellik bir proje."

Ömer Özkan bebek bizlere hayatı yeniden öğretiyor

Ömer Özkan'ın 3 yaşına bastığını ve her gününün ayrı bir heyecanla geçtiğini söyleyen Derya Sert ise, "Yıllar önce umudumuz olan Prof. Dr. Ömer Özkan hocama ve Prof. Dr. Özlenen Özkan hocama çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bizler bu mutlu aile tablomuzu tamamlayamayacaktık. Üç yaşına basan oğlumuz bizlere hayatı yeniden öğretiyor. Onun sevgisi ve varlığı bizler için her gün bir şükür sebebi. Rahim nakli umudu bekleyen kadınlarımız sabretsinler inşallah onlarda kendi bebeklerini kucaklarına alırlar en kısa zamanda" ifadelerini kullandı. - ANTALYA