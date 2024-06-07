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Akciğer Kanserini Yenen Hastanın Hikayesi

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören Fettah Acar, immünoterapi tedavisiyle akciğer kanserini yenmeyi başardı. Uzmanlar, kişiye özel immunoterapinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniğinde 5 yıldır tedavi gören 53 yaşındaki Fettah Acar, immünoterapi tedavisiyle akciğer kanserini yenmeyi başardı.

Hastaneden yapılan açıklamada, dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanserinin yüzde 20'sini küçük hücreli akciğer kanserlerinin oluşturduğu, cerrahinin genelde uygulanamadığı bu kanser türünde kişiye özel immunoterapinin başarılı sonuçlar verdiği, tedavide vücudun kanser hücrelerini yok etmeye yönelik eğitilmesinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, küçük hücreli akciğer kanserinin sebebinin sigara kullanımından kaynaklı bir tümör olduğunu aktardı.

Tanı anında hastaların çoğunlukla yaygın evrede, yani 4. evrede karşılarına çıktığını anlatan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanserin tedavisinde kullanılabilecek ilaç sayı ve çeşidi, diğer akciğer kanserlerine göre daha azdır. Yaklaşık 30-35 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak (başlangıç) tedavisinde bir değişiklik olmamış ve klasik kemoterapi tedavisi tek seçenek olarak yıllarca kullanılmıştır. Hastalığın tedavisi 2018 yılında ortaya konulmuş bilimsel bir çalışmanın sonrasında değişmiştir. Başlangıçta kemoterapi ile immünoterapi tedavisi kombinasyonu sonrasında tek başına immünoterapi devam tedavisi standart haline gelmiştir.

Hastamızda da söz konusu bu tedavi uygulanmıştır. Tedavisine 2019 yılı eylül ayında başlanmıştır. Tedavi ile tam yanıt elde edilmiştir. Mevcut durumda herhangi bir hastalık bulgusu, ilaç ile ilişkili yan etki olmadan yaklaşık olarak tedavide 5. yılını bitirmek üzereyiz. Literatür incelendiğinde hastamız gibi söz konusu tedavi ile uzun yaşam süresi elde edilen, bildirilmiş vaka sayısı bir elin parmakları kadar az sayıdadır."

Uygulanan tedaviyle hayata tutunan Fettah Acar da tedavisini takip eden Uzman Dr. Şen'e, kemoterapi ünitesinin özveriyle çalışan tüm personeline ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Tedavi süreci boyunca Nükleer Tıp Kliniğinde PET-CT çekimlerinden, radyoterapi ünitesinde uygulanan tedaviye kadar tüm tetkik ve tedavilerin tamamının Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Acar, başka bir şehre gitmek durumunda kalmadığını bildirdi.

Başhekim Opr. Dr. Hasan Keser ise hastaların şifa bulduğu bir merkez konumunda olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini Acar'ın sağlığına kavuşmasının, hastalığa karşı mücadele eden tüm hastalara umut olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sağlık

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Çanakkale Sağlık Güncel Haberler

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