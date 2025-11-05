Akciğer Kanseri Farkındalığı İçin Uzman Uyarıları

İZMİR Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk, akciğer hastalıklarında görülen belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Akciğer kanseri; geçmeyen öksürük, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve ağrı şikayetleri ile veya farklı nedenlerle tetkik edilirken tesadüfen saptanabiliyor. Aynı zamanda genetik yatkınlık, sigara kullanımı veya çevresel başka maruziyetler varsa daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Figen Türk, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirme yaparak, bu hastalıkla ilgili farkındalığın çok önemli olduğunu söyledi. Vatandaşları basit gibi görünen şikayetlerle ilgili mutlaka uzman bir hekime görünmeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Türk, "Kimse hasta olmak istemez ama şikayet varsa da üzeri örtülmemeli. Mutlaka bir sağlık merkezine başvurulmalı. Akciğer kanseri; geçmeyen öksürük, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve ağrı şikayetleri ile veya farklı nedenlerle tetkik edilirken tesadüfen saptanabiliyor. Aynı zamanda genetik yatkınlık, sigara kullanımı veya çevresel başka maruziyetler varsa daha dikkatli olunması gerekiyor. 'Akciğer kanserine bıçak değmez, ameliyat olmaz' gibi inanışların aksine her hastanın kendi özelinde değerlendirilip, cerrahiye uygun olan hastaların belirlendiği bir tedavi yaklaşımı doğrudur. Duruma göre açık veya kapalı ameliyat yöntemleri tercih edilmektedir" diye konuştu.

'AMELİYATLARIMIZ RİSKLİ AMELİYATLAR GRUBUNDA'

İzmir Şehir Hastanesi'nde böbrek tetkiki yapılırken akciğerde şüpheli bir lezyon çıkan ve ameliyata alınan hastası Çiçek Akgül (72) ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Türk, "Çiçek hanımın eş zamanlı hem akciğerinde hem böbreğinde lezyonları vardı. Tanısal amaçlı akciğerine girdik. Ameliyatını başarıyla tamamladık. Onkolojik konseyde böbreği de değerlendirilecek. Aynı anda iki organda kitle tespit edilmesi senkronize de oluyor birbirinin metastazı şeklinde de olabiliyor. Ameliyatlarımız riskli ameliyatlar grubunda oluyor. Ama bu riskli ameliyatların da belli bir oranı var. Gelişmiş teknolojilerle çoğunluğu normal ritmine uygun şekilde devam ediyor. İlk gün yoğun bakımda izliyoruz. Her şey yolundaysa ertesi gün servisin ardından takip edilip 1 hafta içinde taburcu ediyoruz" dedi.

'KARIN AĞRISI VE İSHAL ŞİKAYETİYLE BAŞVURDUM'

Ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini anlatan Çiçek Akgül de "İshal ve karın ağrısı şikayetleriyle doktora başvurdum. Tetkiklerde 2 kitle tespit edildi. İlk operasyonu oldum. Şu an doktorum sayesinde daha iyiyim" diye konuştu. Kızı Zeynep Softa, "Şikayetleri sonrası yapılan kontrolde böbrek ve akciğerde şüpheli durum olduğu saptandı. Önce akciğerden operasyon geçirdi. Böbrekten de ameliyat olacak. Ailemizde genetik olarak başka bir vaka yok. Annem sigara ya da alkol kullanmaz. Hatta sigara dumanından bile etkilenir. Çocukları olarak onlara daha titizlenerek bakacağız" dedi.

'7 YIL SONRA NÜKSETTİ'

İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde iki kez ameliyat olan hastalardan Aynur Akar (76) ise "Sigarayı 2010'da bırakmıştım ancak 2019 yılında öksürük şikayetiyle geldim. Nodül olduğu görüldü. Ameliyat oldum. 6- 7 yıl sonra tekrar nodül çıktı. İkinci ameliyatı oldum. Şu anda iyiyim" diye konuştu. Musli Berber (63) de "Akciğerimde küçük bir leke vardı. Beyne sıçramış. İki kez ameliyat oldum. Kemoterapi ve ışın terapisi gördüm. Hareketli bir yaşamım yok. Beslenmeme dikkat ediyorum. Çok fazla bir kilo kaybım olmadı. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,