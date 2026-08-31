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Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklara Sağlık Taraması

Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklara Sağlık Taraması
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Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik yaz okullarında sağlık eğitimi ve tarama programı düzenledi. Çocukların sağlık durumları değerlendirilirken, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan ailelerin çocuklarına yönelik sağlık eğitimi ve tarama programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında sağlık ekipleri, Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarını ziyaret etti. Yaz okullarında eğitim gören çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda, sağlık konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılırken çeşitli sağlık taramaları da gerçekleştirildi. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesine yönelik kontroller yapan ekipler, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çalışmalar yürüttü. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, çocuklara sağlıklı yaşam konusunda da bilgiler verildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Göktepe, Koçar ve Paşalar köylerindeki yaz okullarında gerçekleştirdiği eğitim ve tarama programı, çocukların kontrollerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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