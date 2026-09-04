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Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığına Yönelik Bilgilendirme

Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığına Yönelik Bilgilendirme
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9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kurarak vatandaşlara bebeklik ve çocukluk çağı taramaları, anne sütü, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi hakkında bilgi verdi. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları ziyaret edilerek broşür dağıtıldı ve 'Sağlıklı Anne Sağlıklı Nesil' temasıyla farkındalık artırılmaya çalışıldı.

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Akçakoca ilçesinde anne ve çocuk sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında ilçede çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Bu kapsamda Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kurularak vatandaşlara Bebeklik ve Çocukluk Çağı Taramaları, anne sütü, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlere davet edildi.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlık bilgilendirmesi

Sağlık ekipleri tarafından ayrıca ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları ziyaret edildi. Ziyaretlerde bebeklik ve çocukluk çağı taramalarının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

"Sağlıklı Anne Sağlıklı Nesil" temasıyla gerçekleştirilen çalışmalarla anne ve çocuk sağlığı konusunda farkındalığın artırılması, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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