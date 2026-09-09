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Akçakoca’da "Kaybetmeden Fark Et" farkındalık standı

Akçakoca’da 'Kaybetmeden Fark Et' farkındalık standı
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9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla farkındalık standı kurdu.

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla farkındalık standı kurdu.

Akçakoca Merkez Camii'de kurulan stantta vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin başta kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sigaranın bırakılmasının sağlığın korunmasındaki önemi vurgulanırken, sigara bırakma hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında Sağlık Memuru Selim Küçükoğlu tarafından vatandaşların karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyanlar sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. Sosyal Çalışmacı M. Emin Kılıç ise "Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" ve "Güvenli İnternet Kullanımı" konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Gerçekleştirilen çalışma ile tütün, madde ve dijital bağımlılıkların sağlık üzerindeki etkileri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, sağlıklı yaşam davranışlarının desteklenmesi ve bağımlılıklardan korunma konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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