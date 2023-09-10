Akçakoca'da Denize Giren Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'dan tatil için Akçakoca'ya gelen bir kişi denize girdikten sonra rahatsızlandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girdikten sonra rahatsızlanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'dan tatil için Akçakoca'ya gelen Can Duymuş (48), denize girdiği sırada fenalaştı.
Çevredekilerin durumu fark etmesiyle denizden çıkarılan Duymuş, sahilde tekrar rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Duymuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duymuş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Duymuş'un cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sağlık