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Akalazya Hastalığının Tedavisinde Endoskopik Yöntemler

Akalazya Hastalığının Tedavisinde Endoskopik Yöntemler
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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal, akalazya hastalığının belirtilerini ve ameliyatsız tedavi yöntemlerini anlattı. POEM adı verilen endoskopik yöntemle, hastalar yutma zorluklarından kısa sürede kurtulabiliyor.

AKALAZYA hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal, yıllarca sürebilen yutma zorlukları ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi. Yemek yerken yutkunmada zorlanmak, yiyeceklerin yemek borusunda takıldığı hissi ve su gibi sıvı gıdaları bile yutmada zorluk yaşamanın akalazya hastalığı belirtilerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akbal, "Pek çok kişinin farkında bile olmadığı bu rahatsızlık, doğru teşhis edilmezse ve tedaviye başlanmazsa yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Son yıllarda ülkemizde sınırlı sayıda merkezde uygulanmaya başlanan endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM metodu ile bu şikayetlerden hızlıca kurtulmak mümkün hale gelmiştir" dedi.

Akalazyanın yemek borusundaki kasların anormal çalışmasına neden olan ve sinir hücrelerinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Medicana Ataşehir Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal, "Bu durumda hastaların yemek borusunda normalde mideye gıdaların ilerlemesini sağlayan düzenli kas hareketleri gerçekleşmez; kaslarda kalınlaşma, yemek borusu ve mide arasında bulunan bölgedeki kaslarda anormal bir basınç artışı ve gevşeme bozukluğu görülür. Sonuç olarak yiyecekler mideye ulaşamaz ve yemek borusunda birikir" diye konuştu.

'REFLÜ İLE KARIŞTIRILABİLİYOR'

Yemek yedikten sonra yaşanan yutma güçlüğünün, akalazya hastalığının en belirgin bulgusu olarak öne çıktığını söyleyen Prof. Dr. Akbal, "Göğüste gıdaların takılması ya da tıkanma hissi, gıdaların ağızdan geri gelmesi, bazen akciğerlere kaçması nedeniyle akciğer enfeksiyonları, ağız kokusu ve göğüs ağrısı yaşanabilir. Bu belirtiler reflü hastalığına benzetildiği için tanıda gecikmeler yaşanabilir ve hastalar uzun yıllar boyunca yemek yeme ve su içme zorluğu çekerek yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabilir. Yutma problemi yaşayan kişilerde yapılan endoskopik değerlendirmelerde eğer tümöral bir durum bulunmuyorsa ve reflüye dair herhangi bir belirti yoksa manometrik yöntemlerle tanının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Baryumlu grafiler, yüksek çözünürlüklü yemek borusu ve alt sfinkter basınç ölçümleri (High Resolution Manometry-HRM), bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

'AĞRISIZ VE ACISIZ BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLİYOR'

Dünyanın en gelişmiş endoskopik tedavi yöntemlerinin artık ülkemizde de başarıyla uygulanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbal, "Akalazya hastalığının teşhisi konduktan sonra yemek borusundaki kaslara endoskopik yöntemlerle müdahale edilebilmektedir. Gelişmiş endoskopik sistemler kullanılarak, akalazya hastalığı ağrısız ve acısız bir şekilde kısa sürede tedavi edilebilmektedir. İlk olarak Japonlar tarafından geliştirilen Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemi ile ağızdan girilerek yemek borusundaki sorunlu kaslar kesilir. Akalazya nedeniyle etkilenmiş kaslara bu yöntemle müdahale edilerek hastanın yeniden rahatça yemek yemesi sağlanır" dedi.

'HASTA KISA SÜREDE TABURCU EDİLİYOR'

İşlem endoskopik olarak yapıldığı için vücutta herhangi bir kesi izi bulunmadığını ve hastanın kısa sürede taburcu edildiğini belirten Prof. Dr. Akbal, "POEM işlemi yaklaşık 1-1,5 saat sürmekte ve işlemden bir gün sonra hastalar yemek yemeye başlayabilmektedir. İkinci gün ise normal yaşamlarına dönebilmektedirler. Hastaneden taburcu olduktan sonra 2 hafta boyunca sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenilmeye devam edilmelidir. 2 haftanın ardından normal beslenme düzenine geri dönülebilir. Ancak reflüye yol açabilecek yiyeceklerden kaçınmak, sık ama az miktarda yemek yemek ve yiyecekleri iyice çiğnemek hayat boyu önerilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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