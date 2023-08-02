AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin inşaatında inceleme yaptı.

Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ile yapımı devam eden 150 yataklı hastanenin inşaat sahasını gezdi.

Yüklenici firma yetkililerinden süreç hakkında bilgi alan Kıratlı, çalışmalarda kolaylık diledi.

Kıratlı, gazetecilere, hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Sağlık Bakanlığınca ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Sağlık merkezinin, son teknolojiyle donatılacağını belirten Kıratlı, "Hastanemiz, talep halinde 200'e çıkabilecek yatak kapasitesine sahip. Ayrı binada ağız ve diş sağlığı merkezimiz de bulunacak. Burası 10 ameliyathanesi ve yüksek teknolojik kapasiteye sahip cihazlarıyla çok modern bir devlet hastanesi olacak." diye konuştu.

Kıratlı, projenin 2025'in sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "Devletimiz, deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışmaya devam ederken bizler de buradaki yatırımlarımızı hız kesmeden milletimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz." dedi.