Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor

Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor
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Aile hekimleri için
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Aile hekimlerinin tepkisine neden olan ödeme düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Sağlık Bakanlığı, 6 ay boyunca aile hekimine gitmeyen hastalar için uygulanan maaş kesintisinde süreyi 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

Aile hekimlerini yakından ilgilendiren ödeme katsayısı uygulamasında değişiklik yolda. Sağlık Bakanlığı, son 6 ayda muayeneye gelmeyen hastalar için yapılan maaş kesintisi uygulamasında süreyi 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

2024'te yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin sorumlu olduğu kayıtlı hasta sayısı 4 binden 3 bin 500'e düşürülmüş, buna paralel olarak ödeme katsayılarında da yaş gruplarına göre yeni düzenlemelere gidilmişti. Bu kapsamda son 6 ay içinde hekime başvurmayan hastalar için ödeme katsayısı yarı yarıya azaltılmıştı.

Ancak bu karar sahada tepkiyle karşılandı. Hekimler, hastaları zorla muayeneye getirmelerinin mümkün olmadığını belirterek uygulamaya itiraz etti. Maaş ödemelerinde birçok aile hekiminin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında gelir kaybı yaşadığı bildirildi.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, hekimlerden gelen yoğun şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Bakanlık, mevcut "6 ay gelmeyen hasta" kuralını 1 yıla çıkarmayı planlıyor.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Böylece aile hekimine 1 yıl boyunca başvurmayan hastalar için katsayının yarısı uygulanacak. Bu adımın, hem hekimlerin mağduriyetini azaltması hem de sistemin daha adil işlemesini sağlaması hedefleniyor.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Sağlık
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıseennu:

Adamlar bu millet neden hasta olmuyor diye acısını doktorlardan çıkarıyor,lakin bilmiyorki millet sürekli hasta oluyor ama ruh hastası.Yüksekten bakanlar bilmez.

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Aile hekimine 6 ay gelmeyen kayıtlı vatandaş için hekime ceza verildiği kuralı ilk defa gördüm ve şaşakaldım. Yahu adam hasta değil daha ne istiyorsunuz? Bütçe rahat edecek, SGK rahat edecek, hastaneler rahat edecek. Maksat hastanelerdeki yükü azaltmaksa o zaman aile hekimliklerine uzmanlık yetkisi verin, gerekli tahliller ve teşhis için donanım ve yetki verin. Aile hekimine antibiyotik yazmayı bile yasakladın millet hastanelere yüklendi.

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıS.S.:

aile hekimine çocuklar takipleri bitene kadar gider, gençler gitmez, orta yaşlar gitmez, emekliler yaşlılar da oradan çıkmaz. insanları oraya çekmeye çalışmak anlamsız. 6 ay, 1 yıl arasında fark yok saçma sapan bir uygulama

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Haber YorumlarıGAGS:

ben doktora gitmiyorum diye doktor niye ceza çekiyor?! hasta olmuyorum ki gitmiyorum ya da doktora görünecek kadar ciddi atlatmıyorum hastalığımı, kim karışabilir buna? ciddi olmayan bir durum için niye doktoru yorayım, bana ayıracağı süreyi gerçekten kötü durumda olan bir hastaya ayırması daha doğru değil mi?? yapacağınız işin içine reçete yazayım da eczane eczane arayıp bulamayın inşallaaahhh!

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Haber Yorumlarıkobradeniz78 null:

Ne alaka hasta değilsem gitmem hem boşa gitmeyin kalabalık etmeyin diyorlar hemde süre veriyorlar gitmezsen doktora ceza bu ışte bir terslik var

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