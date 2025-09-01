Ağrı Pili ile Kronik Ağrılara Son

ANKARA'da yaşayan Kezban Arkan'ın (63) 4 yıldır süren bel, kalça ve bacak ağrıları, yıllarca tedavi görmesine ve ameliyat olmasına rağmen geçmedi. Arkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan 'ağrı pili' yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Kezban Arkan, yaklaşık 4 yıldır süren bel fıtığı, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle defalarca ameliyat olmasına ve fizik tedavi gördüğü halde olumlu sonuç alamadı. Farklı tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen ağrıları süren Arkan'a son çare olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği'nde 'ağrı pili' tedavisi uygulandı. Kronikleşmiş ağrıları nedeniyle oturmakta, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta güçlük çeken Arkan, geçen hafta uygulanan tedavi sonrası uzun yıllar sonra ilk kez ağrısız bir hayata kavuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, tedavi edilemeyen bel ve boyun cerrahisi, dolaşım bozuklukları, omurilik ve sinir yaralanmalarının omuriliğe yerleştirilen 'ağrı pili' ile ortadan kaldırıldığını söyleyerek, "Ağrı pili bizim en güvendiğimiz, en önem verdiğimiz tedavi yöntemlerinden biri. Hastanın ağrılı olan bölgelerine gelecek şekilde, 'epidural' alan dediğimiz orta hattan anatomik boşluğa bir kablo, bir tel yerleştiriyoruz. Yaklaşık 1-2 santimlik kesiyle elektrotlar yerleştiriliyor ve o telleri bir pile bağlıyoruz. Pilden de o tellere, o kablolara bir türlü elektrik akımı gitmesini sağlıyoruz. Bu giden elektrik akımı da hastanın ağrılı olan bölgelerine ulaşarak ağrılı olan bölgedeki hissin beyne gitmesini engelliyor. Böylece hastada bir ağrısızlık durumu ortaya çıkıyor. Patoloji ortadan kalkmıyor, problem ilerlemiyor ama hastanın o patolojiden, o problemden dolayı ağrı duyması engelleniyor. Böylece ağrısız yeni bir hayat başlamış oluyor. Şu anda bildiğimiz bel bacak ağrılarında, kol ağrılarında, boyun ağrıları dediğimiz fıtıklara bağlı ağrılarda, kanser tedavisi sonrasında gelişmiş ve kalmış olan nöropatik ağrılarda etkili olabiliyor. 'Fantom' ağrısı dediğimiz, 'hayalet ağrı' diye tabir edilen ağrıda etkili olabiliyor. 'Angina' dediğimiz geçmeyen göğüs ağrılarında etkili olabiliyor. Kullanılan yöntemler ve yerler her geçen gün artmakta. Çok daha fazla hastaya faydalı olmakta bu yöntem. Bu yöntem her hasta için uygun ancak tek başına karar veremiyoruz; fizik tedavi, rehabilitasyon, beyin cerrahisi bölümlerinin yönlendirmesi ile karar veriyoruz" dedi.

'YÜZDE 90-100 ORANINDA İYİLEŞME HALİ SAĞLIYORUZ'

Prof. Dr. Akçaboy, kendilerine, yeni bir ameliyatla değişmeyecek durumda olan hastaların geldiğini de söyleyerek, "Yıllar süren, geçmeyen, çeşitli tedavilere yanıt vermeyen ağrılara kronik ağrılar diyebiliriz. Hastalarımız bu şekilde geliyorlar. Bir zaman sonra hastada bu ağrı artık kronikleştikçe hayat kalitesi azalmaya başlıyor. Olay kronik hale varınca sosyal aktiviteler azalıyor. Hastanın bel ağrısı var, bacak ağrısı, fıtık veya darlığı var. Defalarca beyin cerrahisi tarafından ameliyat ediliyor, çeşitli enstrümanlar takılıyor, çiviler takılıyor, yeni ameliyatlar oluyorlar, ilaçları maksimum dozda kullanıyorlar. O yüzden bu son çare gibi bir şey aslında. Biz bu işlemi yaptıktan sonra, henüz pili deri altına yerleştirmeden hastayı evine gönderiyoruz. Hastanın günlük yaşantısına dönmesini istiyoruz. Yemek yapmasını, yol yürümesini istiyoruz. Bu bir haftanın sonucunda hastaya pilden memnuniyetlerini soruyoruz. Hasta, 'yüzde 50 oranında ağrım azaldı' derse, biz bunu olumlu düşünüp kalıcı pili deri altına yerleştiriyoruz. Ama örneğin 'Yüzde 10-15 fayda gördüm' derse o zaman bu pilin etkili olmadığını düşünüyoruz. Kliniğimizde çoğu zaman hastalarda yüzde 90-100 oranında iyileşme hali sağlıyoruz" diye konuştu.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

Kezban Arkan ise ağrılarının 4 yıl önce başladığını belirterek, "İlk başta boyun fıtığım oldu; ağrılarım çok fazlaydı. Ondan sonra ameliyat oldum. Ardından belimde ve kalçamda ağrı başladı. Ağrılar bacağıma vurdu, sürekli ayağım uyuşuyordu. Fizik tedaviye başladım ama geçmedi. Sürekli ağrıyla yaşıyordum. Hiç mutlu değildim. Hiçbir şeyden tat alamıyordum, yaşamaktan tat alamıyordum. Sırtüstü yatamıyordum. Hep yüzüstü yatıyordum. Son çare olarak 'ağrı pili'ni denedik. Geçen hafta önce geçici pili taktılar ardından kalıcı pili yerleştirdiler. Şu an gerçekten çok iyiyim. Dünyaya yeniden gelmiş, yeniden doğmuş gibiyim şimdi. Bundan sonra hayata yeni başlıyorum. Hiç gezemiyordum, artık gezeceğim" dedi.