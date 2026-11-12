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Ağrı'daki 270 yataklı hastane projesine tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi

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Ağrı'daki 270 yataklı hastane projesine tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi Haber Videosunu İzle
Ağrı'daki 270 yataklı hastane projesine tüp bebek ve onkoloji merkezi eklendi
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Ağrı'da yapımı süren 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesinde revizyona gidilerek Tüp Bebek Merkezi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ve Anne Oteli'nin yapılması kararlaştırıldı. Vali Önder Bozkurt da hastane binasında inceleme yaptı.

Ağrı'da yapımı devam eden 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin projesinde revizyona gidilerek, Tüp Bebek Merkezi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile Anne Oteli'nin yapılması kararlaştırıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek hizmet binası olarak planlanan 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesinde, Sağlık Bakanlığının güncel sağlık tesisi standartları ve anne-bebek dostu hastane kriterleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda hastaneye Tüp Bebek Merkezi ve Anne Oteli eklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezlerinden biri olarak planlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin de projeye dahil edilmesi kararlaştırıldı. Projede yapılan değişiklikle doğuma yakın anne adayları ve yakınlarının konaklayabileceği Anne Oteli'nin oluşturulması planlandı. Hastanenin kantin ihtiyacının ise sağlık kampüsü içerisinde kurulacak ayrı bir sosyal yaşam alanında karşılanması hedefleniyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yapımı devam eden hastane binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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