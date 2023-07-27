Ağrı Dağı'nda düşen dağcı tedavi altına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan yabancı uyruklu dağcı tedavi altına alındı. Çek Cumhuriyeti vatandaşı 64 yaşındaki J.H, beraberindeki grupla 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken dengesini kaybederek yere düştü. J.H'nin düştüğünü gören gruptakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kafası ve omzundan yaralanan dağcıya 3200 rakımda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan J.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.