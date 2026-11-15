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Ağrı'da diyabet dostu ürünler üniversite öğrencilerince hazırlanıp ikram edildi

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Ağrı'da diyabet dostu ürünler üniversite öğrencilerince hazırlanıp ikram edildi
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Ağrı'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında üniversite öğrencileri ve akademisyenler rafine şeker içermeyen, düşük glisemik indeksli ürünler hazırladı. Yaşam merkezi alanında ikram edilen ürünlerle diyabetli bireylerin doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Ağrı'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet dostu ürünler hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, rafine şeker içermeyen ve düşük glisemik indeksli özel ürünler hazırlandı. Yaşam merkezi alanında ikram edilen ürünlerle diyabetli bireylerin doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlikte, diyabetli bireylerin lezzetten ödün vermeden de beslenebileceğine dikkat çekilerek doğru malzeme seçimi ve bilinçli tariflerin sağlıklı beslenmedeki önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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