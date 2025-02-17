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BBC

Ağız Bakterileri ve Beyin Fonksiyonları Arasındaki Bağlantı

Ağız Bakterileri ve Beyin Fonksiyonları Arasındaki Bağlantı
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, ağız bakterilerinin yaşla birlikte beyin fonksiyonları üzerinde önemli ipuçları verdiğini ortaya koydu. Belirli bakteri türleri, daha iyi hafıza ve dikkatle ilişkilendirilirken, diğerleri Alzheimer riskine işaret ediyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre insanların ağızlarındaki bakteriler, yaş aldıkça gelecekteki beyin fonksiyonlarıyla ilgili ipuçları verebilir.

Exeter Üniversitesi'nin liderliğinde yapılan çalışmada, belirli bakteri türlerinin daha iyi hafıza ve dikkatle, diğerlerinin de Alzheimer ve beyin sağlığındaki diğer sorunlarla ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinin başındaki uzman Dr. Joanna L'Heureux "Sorun yaşamaya başlamadan ya da teşhis için doktora gitmeyi düşünmeden önce bile Alzheimer geniniz olup olmadığını tahmin edecek durumda olabiliriz" dedi.

Araştırma henüz ilk aşamada, ancak uzmanlar şu anda, nitrat yönünden zengin yeşil yapraklı gıdalar gibi belirli sağlıklı yiyeceklerin, belirli bakterilerin oluşumunu artırıp artırmayacağını inceliyor.

Çalışmaya katılan uzmanlardan Prof. Anne Corbett'e göre "Araştırmanın etkileri büyük".

"Belirli bakteriler beyin işlevlerini desteklerken bazıları da gerilemeye yol açıyor. Ağızdaki bakteri dengesini değiştirecek tedaviler, bunamayı önlemede çözümün bir kısmı olabilir. Beslenme alışkanlıklarında değişiklikler, prebiyotikler ya da ağız hijyeninde değişikliklerle ve hatta hedefe yönelik tedavilerle bu olabilir."

Çalışmada, bir başka çalışma için zaten bilişsel testlere tabi tutulmuş 50 yaşın üzerinde 115 gönüllü kullanıldı.

Araştırmacılar, gönüllüleri beyin işlevlerinde sorun olmayanlar ve orta dereceli bilişsel sorunları olanlar şeklinde ikiye ayırdı.

Her iki gruptaki katılımcılar da kullandıkları ağız yıkama sıvılarından örnek yolladı ve bu numuneler incelendi.

Üniversite, ağızlarında yoğun bir şekilde Neisseria ve haemofil bakterileri bulunanların daha iyi hafızaları, dikkatleri ve karmaşık görevleri gerçekleştirme kabiliyetleri olduğunu belirledi.

Ancak Dr. L'Heureux, Porpiromonas bakterisi olan bireylerde daha çok hafıza sorunları olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Düşük nitrat oranlarıyla bağlantılı Prevotella adlı bakteri grubunun ise Alzheimer hastalığının risk genini taşıyanlarda daha çok görüldüğünü belirtti.

Dr. L'Heureux, "Kırmızı pancar gibi şeyleri yemenizi tavsiye ediyoruz. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, roka, marul, çok fazla salata. Alkol ve çok fazla işlemden geçmiş şekerli gıdalardan da uzak durmanızı öneriyoruz" dedi.

Yeşil yapraklı sebzeler, en büyük doğal nitrat kaynaklarından biri.

BBC
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