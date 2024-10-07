Ağaçtan Düşen 60 Yaşındaki Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

SİİRT'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan Cesim Efe (60), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Kargacık mezrasında meydana geldi. Menengiç toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Cesim Efe, yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle zor ulaşılan Efe için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Diyarbakır'dan kalkan ambulans helikopter engebeli araziye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cesim Efe, Diyarbakır'a sevk edildi. Efe'nin sırt kemiklerinde kırıkların olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,