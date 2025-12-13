Afyonkarahisar'da Kenevirden İlaç Üretimine Doğru Büyük Adım

Türkiye'nin sağlık temalı üniversitesi AFSÜ, ilaç sanayisinde dışa bağımlılığı azaltacak dev bir adımın bilimsel öncülüğünü üstleniyor. Bolvadin ilçesinde tıbbi amaçlı kenevir işleme ve alkaloit üretimi ruhsatı alan HES Holding, AFSÜ ile masaya oturdu. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, HES Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve beraberindeki heyeti ağırladı. AFSÜ Bilim Kafe'de gerçekleşen kritik zirveye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümit Dündar, Prof. Dr. İbrahim Keleş ve Eczacılık Fakültesi akademisyenleri de katıldı.

Toplantıda, HES Holding'in sağlık, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımları ile Bolvadin'de kurulacak tesisin detayları konuşuldu. Özellikle endüstriyel kenevirden elde edilecek etkin maddelerin, AFSÜ Eczacılık Fakültesi ve PharmAFSU (AFSÜ İlaç Araştırmaları Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik ve Faz 1 Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi) iş birliğiyle ilaca dönüştürülmesi süreçleri masaya yatırıldı.

Rektör Aslan: "İlaç Üretimi Stratejik Bir Konudur"

Toplantı sonrası PharmAFSU tesislerinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Adem Aslan, projenin ulusal önemine dikkat çekti. "İlaç üretimi, herkesi etkileyen stratejik bir konudur" diyen Aslan, hedeflerini şöyle açıkladı:

Ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve milli kaynaklarla üretim şart. Özel sektör tarafından Afyonkarahisar'da işlenecek kenevirden elde edilecek etkin maddeleri, üniversitemizin modern laboratuvarlarında saflaştırarak ilaç sektörüne kazandırmayı hedefliyoruz. AFSÜ olarak, kenevir kaynaklı ilaçların geliştirilmesinde öncü rol üstlenmek için çalışıyoruz."

Rektör Aslan, AFSÜ bünyesindeki PharmAFSU'nun kapasitesi hakkında da bilgi verdi. Merkezin, deney çalışmaları bitmiş ilaç adaylarının ruhsatlandırılması için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Zafer Sağlık Külliyemizde 2250 metrekare kapalı alana sahip bu entegre yapı; Biyoanalitik Laboratuvarı, 24 yataklı Biyoyararlanım Birimi ve yoğun bakım üniteli Faz 1 Klinik Birimi ile Türkiye'deki en kapsamlı merkezdir. HES Holding'in Avrupa'daki yatırımları dahil, geliştirilen ilaçların analiz ve ruhsatlandırma süreçlerini burada yürütebileceğiz."

Ziyaret, tesis incelemeleri ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Serap Şahin'in heyete teknik bilgi aktarımıyla sona erdi.