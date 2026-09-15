ADÜ’de çocuk acil durumları için kritik eğitim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu'nda hekimlere, çocuklarda acil durumlara hızlı ve etkin müdahaleye yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde çocuk acil durumlarında müdahale becerilerinin geliştirilmesine yönelik Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu gerçekleştirildi. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım öğretim üyelerinin katkılarıyla düzenlenen kursta, çocuklarda karşılaşılabilecek acil durumlara yaklaşım konusunda güncel bilgi ve uygulamalar ele alındı. Eğitimlerde temel yaşam desteğinin yanı sıra solunum acilleri, şok ve ritim bozukluklarına yaklaşım konularında teorik bilgiler aktarıldı. Kurs kapsamında ayrıca katılımcıların klinik müdahale becerilerini geliştirmeye yönelik simülasyon uygulamaları gerçekleştirildi. Teorik eğitimlerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği kursta, çocuk acil durumlarında hızlı ve etkin müdahale konusunda hekimlerin deneyim kazanmaları hedeflendi. ADÜ Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen kursun, sağlık profesyonellerinin güncel bilimsel ve klinik yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı