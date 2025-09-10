Haberler

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 personel, öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Tüm personel tedavi edilerek taburcu edildi, yemeğin analizleri için numuneler yetkililere gönderildi.

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Personelin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için çıkarılan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurttan yedikleri öğrenilen 19 kişi, tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından personelin tamamı taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yıllar önce hayvanat bahçesinde kafese attığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Yıllar önce gündem olan anne, kızını bu kez öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.