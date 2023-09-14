Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 yeni hekim atandı

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, yeni atanan hekimlerin sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak, gücüne güç katacağını söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ataması yapılan 25'i pratisyen, 23'ü uzman olmak üzere 48 hekimin atandığını söyledi.

Başhekim Şirik, "Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin ardından 25 pratisyen hekim, 3 acil uzamanı, 1 anestezi uzmanı, 1 çocuk endokrinolojisi, 5 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 enfeksiyon hastalıkları, 1 genel cerrahi, 1 hematoloji, 3 dahiliye, 3 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji, 1 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, 1 radyoloji, 1 psikiyatri, 1 tıbbi onkoloji uzmanı olmak üzere toplam 48 hekimin ataması Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapıldı. Ataması yapılan 48 hekimin hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmadan çözüm odaklı çalışarak gücümüze güç katacağından hiç endişem yok. Yeni hekimlerimiz kalitemizi artıracak, gücümüze güç katacaktır" dedi. - ADIYAMAN