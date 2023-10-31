Adıyaman'da öğrenci poğaça parçasıyla nefes alamadı, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu
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Sağlık Haberleri
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir öğrenci, teneffüs sırasında yediği poğaçanın bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu nefes alamadı. Öğretmenin Heimlich manevrasıyla müdahale etmesiyle öğrenci kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Girne Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ceren Eroğlu'nun, teneffüs sırasında bahçede yediği poğaçanın bir parçası nefes borusuna kaçtı.
Eroğlu'nun nefes alamadığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Aysun Yalçın, hemen müdahalede bulundu. Öğretmen, Heimlich manevrası ile poğaça parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Yalçın'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Sağlık