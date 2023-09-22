Adıyaman'da Alzheimer Haftası etkinliği düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 21-28 Eylül Alzheimer Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler verildi ve hastalıktan korunma yöntemleri anlatıldı.

21-28 Eylül Alzheimer Haftası nedeniyle, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar bilgilendirildi.

Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Mesut Şan ve sağlık personel tarafından vatandaşlar Alzheimer Hastalığı ile ilgili bilgilendiriliyor.

Kahta 1 Nolu Aile Hekimliği Merkezinde açılan stant ile bilgilendirilen vatandaşlara hastalığın belirtileri ve tedavisiyle ilgili konular anlatılıyor.

Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Mesut Şan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve Alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmakta olup tüm dünyada '21 Eylül Dünya Alzheimer Günü' olarak anılmaktadır.

Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir.

Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğüdür. Huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, hayal görme, depresyondur.

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın belirtileri azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır.

Alzheimer Hastalığından korunma yöntemleri egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak. (ince motor becerileri geliştirici aktivitelerde bulunmak, bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni hobiler edinmek, ezber yeteneğini geliştirici egzersizler yapmak)

Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır" dedi. - ADIYAMAN